Нападающая Эллен Уайт удалит свои соцсети на время Евро в поддержку акции против хейта

Нападающая сборной Англии Эллен Уайт удалит свои страницы в социальных сетях на время проведения чемпионата Европы среди женских национальных команд.



Таким образом футболистка решила поддержать акцию по борьбе с онлайн-сексизмом. Ранее Уайт уже удаляла соцсети на время Олимпийских игр 2021 года и чемпионата мира, прошедшего в 2019 году.



«В связи со своей деятельностью я получаю комментарии, которые не очень приятно читать. Мне пишут, чтобы я вернулась на кухню и что-то в этом роде. На самом деле это довольно старомодные установки, которые должны остаться в прошлом. Конечно, иногда пишут более грубые вещи, но я не буду вдаваться в подробности. Это необходимо прекратить», — приводит слова Уайт OneFootball со ссылкой на PA Agency.



Чемпионат Европы серди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.