Экс-вратарь женской сборной Англии: хотим ли мы оказаться там же, где мужчины?

Бывший голкипер женской сборной Англии Карен Бардсли высказалась о перспективах развития женского футбола на фоне его растущего финансового успеха.
«Думаю, наступит момент, когда придётся решить, каким путём следует идти. Мы приближаемся к нему. Тогда стоит задать вопрос: «Хотим ли мы использовать ту же финансовую модель и оказаться там же, где мужчины? Там, где люди бьют друг друга, чтобы попасть на финал чемпионата Европы, рушат всё на своём пути и так далее? Нужно подумать, как мы хотим представить игру и всех, кто в ней участвует.
Нужно задуматься о репутации женского футбола. Посмотрите на людей, вовлечённых в женский футбол. Женщины — отличные образцы для подражания. Они чуткие, хороши в общении, готовы к сотрудничеству. Нужно выделять их навыки и смотреть, что это может принести. Дело не только в половой принадлежности. Связь между массовой игрой и элитным уровнем — один из аспектов, в которых женский футбол движется в собственном направлении, а не просто подражает мужскому спорту», — приводит слова Бардсли INews.
- 4 июля 2022
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