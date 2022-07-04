В «Химках» сообщили, что близки к подписанию экс-форварда «Спартака» Давыдова
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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном заключении контракта с бывшим нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым.
«После первых сборов мы довольны Денисом Давыдовым. Он действительно игрок неплохого качества. Последний сезон пристально следили и смотрели за ним. Надеюсь, что сейчас он начнёт прогрессировать. Мы близки к подписанию соглашения с Денисом», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Давыдов — воспитанник «Спартака». За основную команду московского клуба форвард выступал с 2013 по 2018 год. Давыдов также играл за «Спартак-2», «Млада-Болеслав», юрмальский «Спартак», «Нижний Новгород», «Томь» и другие команды.
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