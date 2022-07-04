Агент рассказал о главном различии футбола в России и Армении

Известный в России и Армении агент Ншан Депелян рассказал о том, как футбол отличается в двух странах.
«Главное отличие современного армянского футбола от российского заключается в практически полном отсутствии бюджетного финансирования. Лишь один клуб — ЦСКА — является проектом федерации. Остальные — частные. «Алашкерт» содержит местный бизнесмен. У «Нораванка» был американский инвестор. «Арарат» опекают армяне из Швейцарии. А остальные пять клубов подконтрольны бизнесменам армянского происхождения из России. «Урарту» владеет Челоянц (более 10 лет входил в совет директоров московского «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). «Пюник» — это Согомонян. «Арарат-Армения» — это Карапетян (в 2015 году возглавлял рейтинг самых влиятельных собственников коммерческой недвижимости России. — Прим. «Чемпионата»). «Ноа» — это Геворкяны (ресторанный и торговый бизнес в Ростове-на-Дону. — Прим. «Чемпионата»). Хозяин «Вана» Гукасов — тоже из России. Естественно, российский футбольный рынок им во всех отношениях ближе и понятнее остальных.
А так как деньги частные, то и тратят их инвесторы по своему усмотрению. Самым состоятельным в стране считается «Арарат-Армения», на втором месте — «Пюник». Точный размер бюджетов не назову, но могу предположить, что у ведущих клубов он доходит до $ 5 млн в год», — сказал Ншан Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 4 июля 2022
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