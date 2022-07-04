В «Химках» рассказали, когда начнут оформлять Fan ID для команды

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда приступят к оформлению Fan ID для команды.

«Сегодня у нас была товарищеская игра с «Велесом». С завтрашнего дня начнём оформлять Fan ID для команды. Сегодня я оформил предварительную заявку, но у меня не было фотографии, поэтому придётся ехать в МФЦ подтверждать то, что это действительно я. В команде никаких вопросов по паспорту болельщика нет. Это же закон, который вступил в силу. Хочешь, не хочешь, но обязан его оформить», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня, 4 июля, был запущен процесс выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для посещения российских стадионов. Fan ID — электронный документ, который нужен для идентификации зрителя, участника или других лиц, задействованных в проведении спортивного мероприятия.