Сын звезды сборной США поддерживает маму во время её дебюта за «Энджел Сити». Видео
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Американская нападающая Сидни Леру дебютировала в составе клуба «Энджел Сити».
Во время дебютного матча экс-футболистки сборной США за «Энджел Сити» на трибунах присутствовал пятилетний сын нападающей Кассиус. Ребёнок в футболке с номером Леру и надписью «Mommy» («Мамочка») кричал и поддерживал футболистку на стадионе.
Напомним, 32-летняя Леру перешла в «Энджел Сити» в конце июня текущего года. Ранее футболистка выступала за клубы «Ванкувер Уайткэпс», «Сиэтл Саундерс», «Сиэтл Рейн», «Бостон Брейкерс», «Вестерн Нью-Йорк Флэш», «Канзас Сити», «Орландо Прайд» и другие команды. С 2011 по 2017 год Леру выступала за сборную США. В составе национальной команды США Леру — чемпионка мира (2015) и олимпийская чемпионка (2012).
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