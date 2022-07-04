Долг Павла Мамаева по алиментам на дочь превышает 1 млн рублей

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, рассказала о долге игрока по алиментам на общую дочь Алису.



«Мамаеву пришлось начать выплачивать приставам деньги. До меня ещё деньги не дошли, но скоро дойдут! За 2021 год из 1,4 млн 200 тыс. приставы взыскали и ещё скоро посчитают долг за 2022 год. И важный факт — он перевёл деньги не добровольно, а только после того, как прижало», — написала Мамаева на своей странице в социальных сетях.



Ранее Мамаева сообщила, что футболисту запретили выезд за границу за неуплату алиментов.



Последним местом работы Мамаева были «Химки». Футболист выступал за клуб с января текущего года и покинул команду по окончании сезона-2021/2022. Мамаев провёл за подмосковный клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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