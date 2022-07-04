В ЦСКА высказались о возможном переходе Яки Бийола в «Удинезе»
Поделиться
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника армейцев Яки Бийола в «Удинезе».
«Могу лишь выразить слова благодарности от клуба в сторону Яки за то, что всё происходит по-человечески. Ситуация с легионерами позволяет сделать всё вопреки контрактным обязательствам и желанию клуба. И это мы видим на примере Эджуке и Сигурдссона. Мы знаем, что у Бийола есть федерация, которая на него давит. Мы могли ожидать от него решение о приостановке, но с Якой у нас абсолютно профессиональные отношения. Трансферный рынок так и должен существовать в нормальных условиях. Переход в «Удинезе» близок? Не буду говорить», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:27
-
20:26
-
20:02
-
19:57
-
19:45
-
19:36
-
19:24
-
19:09
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:38
-
18:30
-
18:28
-
18:16
-
18:00
-
17:56
-
17:48
-
17:45
-
17:35
-
17:27
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:17
-
17:05
-
17:02
-
16:58
Партнерский контент