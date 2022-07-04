В ЦСКА рассказали, в каком случае Фёдор Чалов вернётся в «Базель»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с форвардом команды Фёдором Чаловым. Вторую часть прошлого сезона он провёл в аренде в «Базеле».



«Не секрет, что «Базель» очень заинтересован в Фёдоре. Ситуация возникла отчасти странная, потому что Чалов проходил предсезонные сборы в «Базеле» при том, что было понимание — он возвращается к нам. Швейцарский клуб не пошёл нам на уступки: не вернул игрока раньше, хотя изначально это было необходимо из-за истечения срока контракта.

«Базель» хочет Фёдора Чалова, но говорить, что мы как клуб снова пойдём на аренду, не приходится. Только трансфер? Если «Базель» предложит… Мы очень надеемся, что Фёдор перезагрузился, он находится в отличной физической форме, сегодня должен появиться на второй тайм», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.