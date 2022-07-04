«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с олимпийской чемпионкой Адрианой Леон
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Нападающая сборной Канады Адриана Леон заключила контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба. Контракт 29-летней футболистки с манкунианцами рассчитан на два года.
«Я очень взволнована и рада присоединиться к клубу с такой богатой историей. Быть первой канадской футболисткой в «Манчестер Юнайтед» — это большая честь. Не могу дождаться, когда смогу начать работу с талантливой командой и надену знаменитую красную футболку», — отметила Леон.
Ранее Леон выступала за «Бостон Брейкерс», «Чикаго Ред Старс», «Цюрих», «Сиэтл Рейн», «Вест Хэм Юнайтед» и другие команды. С 2012 года футболистка вызывается в национальную команду Канады. В составе канадской сборной Леон стала олимпийской чемпионкой в 2021 году.
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