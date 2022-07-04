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В ЦСКА заявили, что вопрос комплектования команды для Федотова стоит остро

В ЦСКА заявили, что вопрос комплектования команды для Федотова стоит остро
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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался о кадровой политике клуба. По словам представителя армейцев, в клубе активно занимаются комплектованием команды с учётом пожеланий нового главного тренера Владимира Федотова.

«Не мне оценивать психологическое состояние Владимира Валентиновича. Лично я восхищаюсь тем настроем, с которым он подходит к каждому тренировочному процессу и заряжает команду. Вопрос комплектования команды для главного тренера стоит остро — на пресс-конференции он об этом говорил. Он во флеш-интервью сказал, что отъезд Эджуке в такой конфигурации – безобразие. Вот так он это охарактеризовал, но мы как клуб уже говорили, что по-другому эту поправку ФИФА оценивать нельзя», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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