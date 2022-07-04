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«Синема Парк» и «Формула Кино» покажут Суперкубок в кинотеатрах

«Синема Парк» и «Формула Кино» покажут Суперкубок в кинотеатрах
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Объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» покажет матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» на большом экране.

Матч можно будет увидеть в кинотеатрах в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде, Красноярске, Краснодаре, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Челябинске. Трансляция начнётся 9 июля в 19:00 по московскому времени.

Подробности — на сайте сети кинотеатров.

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