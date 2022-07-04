«Синема Парк» и «Формула Кино» покажут Суперкубок в кинотеатрах
Поделиться
Объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» покажет матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» на большом экране.
Матч можно будет увидеть в кинотеатрах в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде, Красноярске, Краснодаре, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Челябинске. Трансляция начнётся 9 июля в 19:00 по московскому времени.
Подробности — на сайте сети кинотеатров.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
22:54
-
22:49
-
22:41
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
21:58
-
21:42
-
21:40
-
21:28
-
21:27
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:27
-
20:26
-
20:02
-
19:57
-
19:45
-
19:36
-
19:24
-
19:09
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:38
-
18:30
Партнерский контент