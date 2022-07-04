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Маттеус: переход Роналду в «Баварию» — это было бы сексуально

Маттеус: переход Роналду в «Баварию» — это было бы сексуально
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Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус посоветовал руководству мюнхенского клуба рассмотреть возможность трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в случае ухода форварда Роберта Левандовского.

«Переход Роналду в «Баварию» — это было бы сексуально! По крайней мере, над этим вариантом стоит подумать. Если в «Баварии» считают, что Роналду всё ещё физически способен по-настоящему помочь команде в новом сезоне или двух, и имеют возможность вложиться в его трансфер, я бы посоветовал им подумать об этом», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.

Ранее Левандовски сообщал, что его история в «Баварии» завершена и он намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. Сообщалось, что «Барселона» является приоритетным вариантом для 33-летнего польского футболиста.

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