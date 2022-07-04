Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье подписал контракт с «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, специалист будет официально представлен в качестве нового главного тренера парижан уже завтра, 5 июля.



Вместе с Галтье на церемонии подписания контракта присутствовал спортивный директор клуба Луис Кампос. Именно он хотел видеть специалиста на посту главного тренера.



Галтье на посту главного тренера команды сменит Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» должен уволить Почеттино и назначить Галтье. «Ницца» получит в качестве компенсации € 10 млн.



«ПСЖ» по итогам прошлого сезона в очередной раз стал чемпионом Франции по футболу. В Лиге чемпионов французский клуб вылетел в 1/8 финала от мадридского «Реала».

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