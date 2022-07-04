ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче предсезонного турнира

В матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер московский ЦСКА встречался с «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой нижегородцев со счётом 2:0.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, отправивший мяч в собственные ворота. На 61-й минуте хавбек московской команды Максим Мухин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив армейцев в меньшинстве. На 81-й минуте итоговый счёт установил полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Югалдин.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем предсезонного товарищеского турнира. Подопечные Сергея Семака одержали три победы из трёх и стали победителями соревнования.