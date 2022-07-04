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ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче предсезонного турнира

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче предсезонного турнира
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В матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер московский ЦСКА встречался с «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой нижегородцев со счётом 2:0.

На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, отправивший мяч в собственные ворота. На 61-й минуте хавбек московской команды Максим Мухин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив армейцев в меньшинстве. На 81-й минуте итоговый счёт установил полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Югалдин.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем предсезонного товарищеского турнира. Подопечные Сергея Семака одержали три победы из трёх и стали победителями соревнования.

Кубок PARI Премьер
04 июля 2022, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Кучаев – 19' (автогол)   0:2 Югалдин – 81'
Удаления: Мухин – 61' / нет
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