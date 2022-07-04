«Локомотив» объявил о переходе Сильянова в «Ростов» на правах аренды

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что защитник Александр Сильянов продолжит карьеру в «Ростове» на правах аренды. Футболист будет выступать за южан на протяжении сезона-2022/2023.
«Желаем Александру регулярной игровой практики, отсутствия травм и ждём после завершения сезона в Черкизово», — говорится в сообщении железнодорожников.
Сильянов является воспитанником академии ЦСКА. С августа 2019 года защитник выступал в составе московского «Локомотива», а также играл за «Казанку». В 2020 году Сильянов дебютировал в составе сборной России U19.
Вторую часть минувшего сезона Сильянов также провёл в «Ростове» в аренде.
Ранее стало известно, что «Локомотив» возглавил немец Йозеф Циннбауэр. Но его назначение носит формальный характер, руководить командой и дальше будет Марвин Комппер.
- 4 июля 2022
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