ЦСКА проиграл все три матча под руководством Федотова, не забив ни одного гола

ЦСКА проиграл во всех трёх матчах в летнее межсезонье под руководством главного тренера Владимира Федотова, не забив ни одного гола.



Московские армейцы не смогли одолеть «Велес» в товарищеском матче (0:2), а также потерпели два поражения в предсезонном товарищеском турнире в матчах с «Зенитом» (0:3) и «Пари Нижний Новгород» (0:2).



Напомним, ЦСКА объявил о назначении Федотова на пост главного тренера 15 июня текущего года. Ранее специалист возглавлял «Сочи». Под руководством Федотова сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам минувшего сезона.