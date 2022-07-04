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Галактионов рассказал о задачах «Пари НН» в предсезонном турнире

Галактионов рассказал о задачах «Пари НН» в предсезонном турнире
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов рассказал о задачах клуба в предсезонном турнире.

«Главная задача — улучшить костяк, сделать шаг вперёд. У нас есть лидеры коллектива. Вокруг них – молодые ребята, которые дают свежести, растут. Процесс селекции идёт. Наш приоритет — подготовка, мы работаем без выходных практически. Связи наигрываем, взаимодействия вырисовываются, выходим в различных сочетаниях. Пытаемся и в давление с высоким прессингом», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Пари Нижний Новгород» завершил своё выступление в предсезонном турнире. Ранее нижегородская команда проиграла «Зениту» (1:1, 3:5 — по пенальти) и «Сочи» (1:1, 2:4 — по пенальти).

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