Галактионов: Агаларов? Желание поработать с ним и возможности «Пари НН» — разные вещи

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов высказался о возможном переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в нижегородский клуб.

«Агаларов? Желание поработать с ним и наши возможности — разные вещи. Вопрос не ко мне. Я не знаю, на какой стадии переговоры и есть ли они вообще», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Первую лигу. Ранее Руслан Агаларов, отец форварда, сообщил, что уфимский клуб ведёт переговоры с несколькими командами о возможном переходе.

Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В матче первого тура «Пари НН» сыграет с московским «Локомотивом».