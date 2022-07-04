«Начинает теплеть, затем всё по новой». Федотов — об усилении ЦСКА в трансферное окно

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча предсезонного турнира с клубом «Пари Нижний Новгород» (0:2) высказался о работе над усилением состава московского клуба в летнее трансферное окно.

«Работа над усилением ведётся, но пока как-то всё очень сложно. Не всё так близко, как нам этого хочется. Начинает теплеть, а потом всё по новой. А времени остаётся всё меньше. Подмога будет, трансферы будут, но эта помощь будет уже по ходу чемпионата. Нам нужно подвести нынешний состав к первому матчу, чтобы все были здоровы: и Щенников, и Набабкин. Это наш ресурс, мы должны подвести их к строю к 16-му числу», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ЦСКА проиграл во всех трёх матчах в летнее межсезонье под руководством Федотова, не забив ни одного гола.