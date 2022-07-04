Владимир Федотов заявил, что каждая позиция в ЦСКА требует усиления

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча предсезонного товарищеского турнира с «Пари Нижний Новгород» (0:2) сообщил, что московская команда нуждается в усилении на каждой позиции.
«Мы сейчас в поисках не нападающего, а команды. У нас сейчас один центральный защитник, нам нужно усиление в эту зону. Мы сейчас в меньшинстве. Каждая позиция требует усиления.
Проблески игры были в матче с «Велесом», где подвела реализация. Напряжённые тренировки пока не позволяют нам всё показывать. Баланс наступает, когда все в одинаковом в состоянии. Нам нужно к этому прийти, хотя времени мало, но мы это сделаем», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ЦСКА проиграл во всех трёх матчах в летнее межсезонье под руководством Федотова, не забив ни одного гола.
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