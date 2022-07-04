Кротов рассказал, какие задачи ставит перед собой в «Пари НН»
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Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов после матча предсезонного товарищеского турнира с московским ЦСКА (2:0) рассказал о задачах нижегородской команды и своих целях на предстоящий сезон.
«Хочу, чтобы команда находилась как можно выше в турнирной таблице. Надо много работать, чтобы много забивать. Для меня это новый этап в жизни, новая команда. Всё начинается с чистого листа. Буду стараться улучшить свою статистику в новом сезоне и приносить пользу команде», — передаёт слова Кротова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В матче первого тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» сыграет с московским «Локомотивом».
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