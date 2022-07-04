Кротов высказался о работе с Галактионовым в «Пари НН»
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Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов после матча предсезонного товарищеского турнира с московским ЦСКА (2:0) поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера нижегородской команды Михаила Галактионова.
«Хорошо работается. В команде нормальная атмосфера, хорошие тренировки, понятно, что от нас требуют. Поэтому, думаю, у нас всё будет хорошо», — передаёт слова Кротова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 29-летний Кротов перешёл из «Уфы» в «Пари Нижний Новгород» 17 июня текущего года. Футболист заключил контракт с нижегородской командой, рассчитанный на два года. В 167 матчах за «Уфу» нападающий забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.
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