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Вячеслав Кротов объяснил, почему не продлил контракт с вылетевшей в ФНЛ «Уфой»

Вячеслав Кротов объяснил, почему не продлил контракт с вылетевшей в ФНЛ «Уфой»
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Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов прокомментировал переход в нижегородский клуб из «Уфы». Футболист ранее выступал за «Уфу», но решил по окончании сезона перебраться в «Пари Нижний Новгород».

«У меня заканчивался контракт, и всё. Команда будет играть в Первой лиге, а у меня были предложения от клубов РПЛ», — передаёт слова Кротова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Уфа» завершила минувший сезон на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В результате команда попала в стыковые матчи, где уступила «Оренбургу». Причём решающий мяч оренбуржцы забили в ответном матче уже в компенсированное время. «Пари Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова сохранил прописку в РПЛ. В межсезонье в команде сменился главный тренер, её возглавил Михаил Галактионов.

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