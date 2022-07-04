Вячеслав Кротов объяснил, почему не продлил контракт с вылетевшей в ФНЛ «Уфой»

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов прокомментировал переход в нижегородский клуб из «Уфы». Футболист ранее выступал за «Уфу», но решил по окончании сезона перебраться в «Пари Нижний Новгород».



«У меня заканчивался контракт, и всё. Команда будет играть в Первой лиге, а у меня были предложения от клубов РПЛ», — передаёт слова Кротова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Уфа» завершила минувший сезон на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В результате команда попала в стыковые матчи, где уступила «Оренбургу». Причём решающий мяч оренбуржцы забили в ответном матче уже в компенсированное время. «Пари Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова сохранил прописку в РПЛ. В межсезонье в команде сменился главный тренер, её возглавил Михаил Галактионов.