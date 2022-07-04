Вячеслав Кротов: что чувствовал после вылета «Уфы» в ФНЛ? Опустошение

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов, ранее выступавший в составе «Уфы», признался, что ощущал опустошение после вылета уфимской команды в Первую лигу.



«Что чувствовал после вылета «Уфы» в ФНЛ? Опустошение», — передаёт слова Кротова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 29-летний Кротов перешёл из «Уфы» в «Пари Нижний Новгород» 17 июня текущего года. Футболист заключил контракт с нижегородским клубом, рассчитанный на два года. В 167 матчах за «Уфу» нападающий забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 не смогла сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. В предстоящем сезоне уфимский клуб выступит в Первой лиге. Новый розыгрыш Первой лиги стартует 16 июля.