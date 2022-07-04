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Ткаченко: «Спартак» вёл конкретные переговоры с Федотовым

Ткаченко: «Спартак» вёл конкретные переговоры с Федотовым
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Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко поделился мнением о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

«Он серьёзный русский тренер. Мы видели его работу в «Сочи» и «Оренбурге», наблюдали, как эти команды менялись и росли. Он сильно схематичный тренер — это я говорю не как минус, просто там было очень много автоматизма. Плюс в «Сочи» ещё была правильно создана мотивационная среда, когда пришли никому не нужные люди из «Зенита». Часть из них уже ушла, но остались те, у кого была мотивация доказать, что их рано списали.

Вопрос в том, как он сможет работать с более креативными футболистами. Всё-таки «Оренбург» и «Сочи» играли в похожий футбол — когда на основе геометрии вспыхивали очень интересные вещи. Безумно интересно, как это будет с ЦСКА, как он встроит того же Карраскаля. Мы знаем, что Федотовым интересовались три клуба. По крайней мере, «Динамо» спрашивало его о возможности возглавить клуб, а «Спартак» и ЦСКА вели конкретные переговоры», — приводит слова Ткаченко Sport24.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в июне нынешнего года. Ранее пост наставника московской команды занимал Алексей Березуцкий, под руководством которого клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России прошлого сезона. Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 начнётся 15 июля. ЦСКА проведёт матч первого тура 16 июля в Москве. Соперником армейцев станет «Урал».

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