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Бывший наставник «Тоттенхэма» Нуну Санту возглавил клуб из Саудовской Аравии

Бывший наставник «Тоттенхэма» Нуну Санту возглавил клуб из Саудовской Аравии
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Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту стал наставником команды из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Он подписал контракт с арабским клубом до июня 2024 года.

«Аль-Иттихад» является победителем прошлого розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии. В «Аль-Иттихаде» Санту сменил Козмина Контру.

Санту ранее работал в Англии. С 2017 по 2021 годы он возглавлял «Вулверхэмптон». Затем португальского специалиста пригласил к себе «Тоттенхэм Хотспур». Но в лондонском клубе он не отработал и одного сезона. Нуну Санту был уволен в связи с неудачными результатами, а его сменил Жозе Моуринью. До этого Санту возглавлял «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».

Напомним, что во время карьеры футболиста он провёл один сезон в московском «Динамо».

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