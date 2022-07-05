Бывший наставник «Тоттенхэма» Нуну Санту возглавил клуб из Саудовской Аравии

Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту стал наставником команды из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Он подписал контракт с арабским клубом до июня 2024 года.
«Аль-Иттихад» является победителем прошлого розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии. В «Аль-Иттихаде» Санту сменил Козмина Контру.
Санту ранее работал в Англии. С 2017 по 2021 годы он возглавлял «Вулверхэмптон». Затем португальского специалиста пригласил к себе «Тоттенхэм Хотспур». Но в лондонском клубе он не отработал и одного сезона. Нуну Санту был уволен в связи с неудачными результатами, а его сменил Жозе Моуринью. До этого Санту возглавлял «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».
Напомним, что во время карьеры футболиста он провёл один сезон в московском «Динамо».
Роналдиньо и в 42 в полном порядке! Магия бразильского волшебника
- 5 июля 2022
-
00:19
-
00:11
- 4 июля 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:43
-
23:30
-
23:13
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:41
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
21:58
-
21:42
-
21:40
-
21:28
-
21:27
-
21:09
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:27
-
20:26