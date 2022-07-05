«Фиорентина» приобрела форварда Йовича у «Реала»

Форвард «Реала» Лука Йович продолжит карьеру в «Фиорентине», сообщает SkySport. По данным источника, мадридцы согласовали трансфер игрока. Изначально предполагалось, что он уйдёт в итальянский клуб в аренду, но в итоге стороны оформили полноценный трансфер.



Йович подпишет контракт до июня 2024 года с возможностью продления ещё на два года. «Реал» получит около 50% от суммы дальнейшей продажи игрока. Сумма сделки не разглашается.



Напомним, по окончании сезона-2021/2022 «фиалки» расстались с арендованным у «Герты» нападающим Кшиштофом Пёнтеком, поэтому клубу из Флоренции нужна замена на позицию форварда.



Йович перешёл к чемпионам Испании из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду – серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.

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