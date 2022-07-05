Экс-полузащитник «Леванте» Севикян близок к переходу в «Пари НН»

«Пари НН» близок к подписанию Эдгара Севикяна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Севикян перейдёт в «Пари НН» на правах свободного агента. Стороны согласовали почти все условия контракт», — добавил источник «Чемпионата»



Летом у Севикяна закончился контракт с «Леванте». Футболист является воспитанником «Локомотива». В академии «Леванте» он оказался в 15-летнем возрасте.



Недавно сам игрок говорил, что его приоритетом остаётся выступление в Европе. Он утверждал, что точно покидает «Леванте», но пока не хотел бы возвращаться в Россию. При этом Севикян не играл, какие у него варианты есть в Европе.

Отметим, что Севикян хорошо знаком с главным тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым. Они вместе работали в молодёжной сборной России.