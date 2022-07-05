Нападающая сборной Англии: мне пишут, что я должна идти на кухню. Такого не должно быть

Нападающая сборной Англии Эллен Уайт в преддверии чемпионата Европы рассказала о сексистских оскорблениях в её адрес в социальных сетях, и выразила надежду, что запущенная командой по борьбе с сексизмом EE Hope United кампания поможет изменить ситуацию и избежать негативных ситуаций на предстоящем турнире.
«Очевидно, как и многие другие представители женского и мужского футбола я получаю комментарии, которые не очень приятно видеть. В основном, мне предлагают вернуться на кухню или что-то в этом роде.
На самом деле, это довольно старомодные оскорбления, которые уже не должны появляться. Конечно, есть более грубые, но я не буду вдаваться в подробности. Такого рода вещи должны прекратиться в социальных сетях. Что касается меня, я стараюсь не смотреть на это, но я знаю, что это может повлиять на других, и это неприятно читать. Для моей семьи и друзей читать это тоже может быть довольно обидно.
Надеюсь, во время Евро всё будет в порядке. Но должны быть какие-то стратегии на случай, если негатив в социальных сетях действительно произойдет. Необходимо применять меры к людям, которые это делают.
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Женский футбол становится все популярнее. С развитием будет больше критики, но мы хотим, чтобы на нас обращали внимание», — приводит слова Уайт информационное агентство PA.
Напомним, ранее известные представители женского и мужского футбола снялись в ролике EE Hope United. Новая кампания является продолжением деятельности Hope United, начатой в 2021 году в преддверии мужского чемпионата Европы, и направлена на борьбу со всеми формами онлайн-ненависти посредством поддержки перемен и просвещения нации.
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