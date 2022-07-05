Марио Фернандес может перейти в «Атлетико Паранаэнсе»
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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес попал в сферу интересов ещё одного бразильского клуба, сообщает Ge.globo.
По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Атлетико Паранаэнсе». Главный тренер клуба Луис Сколари одобрил переход футболиста.
Ранее сообщалось, что Фернандес может продолжит карьеру в бразильском «Гремио».
Напомним, у Фернандеса есть действующий контракт с ЦСКА до лета 2024 года, который был приостановлен клубом по просьбе игрока на неопределённый срок в связи с предстоящим пополнением в семье. Защитник вернулся в Бразилию сразу после окончания сезона чемпионата России.
Всего за ЦСКА Фернандес провёл 329 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал 47 результативных передач.
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