Гамид Агаларов — обладатель премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ

«Чемпионат» представляет результаты голосования за премию лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
По итогам голосования первое место занял нападающий «Уфы», лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов. Он набрал 120 баллов.
Места в топ-5 распределились следующим образом:
1. Гамид Агаларов («Уфа») — 120 баллов
2. Арсен Захарян («Динамо») — 115
3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 50
4. Константин Тюкавин («Динамо») — 35
5. Данила Прохин («Сочи» / «Ростов») — 23
Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.
- 5 июля 2022
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