Итоги голосования за лучшего молодого футболиста сезона в РПЛ. Полная таблица

«Чемпионат» представляет итоги голосования за премию лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.

35-е место занял 19-летний Владислав Шитов из «Спартака»-2, который стал лучшим молодым футболистом ФНЛ.