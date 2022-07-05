Итоги голосования за лучшего молодого футболиста сезона в РПЛ. Полная таблица

«Чемпионат» представляет итоги голосования за премию лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.
35-е место занял 19-летний Владислав Шитов из «Спартака»-2, который стал лучшим молодым футболистом ФНЛ.
|Место
|Футболист
|Клуб в сезоне-2021/2022
|Возраст
|Баллы
|1
|Гамид Агаларов
|«Уфа»
|21 год
|120
|2
|Арсен Захарян
|«Динамо»
|19 лет
|115
|3
|Эдуард Сперцян
|«Краснодар»
|22 года
|50
|4
|Константин Тюкавин
|«Динамо»
|19 лет
|35
|5
|Данила Прохин
|«Сочи» (принадлежит «Ростову»)
|21 год
|23
|6
|Даниил Хлусевич
|«Арсенал» / «Спартак»
|21 год
|19
|7
|Игорь Дивеев
|ЦСКА
|22 года
|17
|8
|Даниил Уткин
|«Ахмат» (принадлежал «Краснодару»)
|22 года
|15
|9
|Даниил Худяков
|«Локомотив»
|18 лет
|10
|10
|Михаил Игнатов
|«Спартак»
|22 года
|10
|11
|Вильсон Изидор
|«Локомотив»
|21 год
|10
|12
|Александр Коваленко
|«Крылья Советов»
|18 лет
|7
|13
|Андрей Лангович
|«Ростов»
|19 лет
|7
|14
|Руслан Литвинов
|«Спартак»
|20 лет
|7
|15
|Максим Мухин
|ЦСКА
|20 лет
|6
|16
|Иван Кузьмичёв
|«Урал»
|21 год
|6
|17
|Виктор Мелёхин
|«Ростов»
|18 лет
|6
|18
|Никита Кривцов
|«Краснодар»
|19 лет
|5
|19
|Данил Глебов
|«Ростов»
|22 года
|5
|20
|Кирилл Кравцов
|«Зенит» / «Нижний Новгород»
|20 лет
|5
|21
|Тимур Сулейманов
|«Нижний Новгород»
|22 года
|4
|22
|Владислав Карапузов
|«Ахмат»
|22 года
|4
|23
|Юри Алберто
|«Зенит»
|21 год
|3
|24
|Кирилл Щетинин
|«Ростов»
|20 лет
|3
|25
|Олакунле Олусегун
|«Краснодар»
|20 лет
|3
|26
|Наиль Умяров
|«Спартак»
|22 года
|3
|27
|Кирилл Боженов
|«Химки»
|21 год
|3
|28
|Данил Степанов
|«Арсенал»
|22 года
|3
|29
|Алексис Бека-Бека
|«Локомотив»
|21 год
|2
|30
|Юрий Железнов
|«Урал»
|19 лет
|2
|31
|Артём Карпукас
|«Локомотив»
|20 лет
|1
|32
|Остон Урунов
|«Уфа» (принадлежал «Спартаку»)
|21 год
|1
|33
|Имброхимхалил Юлдошев
|«Нижний Новгород»
|21 год
|1
|34
|Егор Тесленко
|«КАМАЗ» / «Рубин»
|21 год
|1
- 5 июля 2022
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