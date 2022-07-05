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Итоги голосования за лучшего молодого футболиста сезона в РПЛ. Полная таблица

Итоги голосования за лучшего молодого футболиста сезона в РПЛ. Полная таблица
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«Чемпионат» представляет итоги голосования за премию лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

35 лучших молодых футболистов России. Выбор главных тренеров и капитанов РПЛ 35 лучших молодых футболистов России. Выбор главных тренеров и капитанов РПЛ

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.

35-е место занял 19-летний Владислав Шитов из «Спартака»-2, который стал лучшим молодым футболистом ФНЛ.

МестоФутболистКлуб в сезоне-2021/2022ВозрастБаллы
1Гамид Агаларов«Уфа»21 год120
2Арсен Захарян«Динамо»19 лет115
3Эдуард Сперцян«Краснодар»22 года50
4Константин Тюкавин«Динамо»19 лет35
5Данила Прохин«Сочи» (принадлежит «Ростову»)21 год23
6Даниил Хлусевич«Арсенал» / «Спартак»21 год19
7Игорь ДивеевЦСКА22 года17
8Даниил Уткин«Ахмат» (принадлежал «Краснодару»)22 года15
9Даниил Худяков«Локомотив»18 лет10
10Михаил Игнатов«Спартак»22 года10
11Вильсон Изидор«Локомотив»21 год10
12Александр Коваленко«Крылья Советов»18 лет7
13Андрей Лангович«Ростов»19 лет7
14Руслан Литвинов«Спартак»20 лет7
15Максим МухинЦСКА20 лет6
16Иван Кузьмичёв«Урал»21 год6
17Виктор Мелёхин«Ростов»18 лет6
18Никита Кривцов«Краснодар»19 лет5
19Данил Глебов«Ростов»22 года5
20Кирилл Кравцов«Зенит» / «Нижний Новгород»20 лет5
21Тимур Сулейманов«Нижний Новгород»22 года4
22Владислав Карапузов«Ахмат»22 года4
23Юри Алберто«Зенит»21 год3
24Кирилл Щетинин«Ростов»20 лет3
25Олакунле Олусегун«Краснодар»20 лет3
26Наиль Умяров«Спартак»22 года3
27Кирилл Боженов«Химки»21 год3
28Данил Степанов«Арсенал»22 года3
29Алексис Бека-Бека«Локомотив»21 год2
30Юрий Железнов«Урал»19 лет2
31Артём Карпукас«Локомотив»20 лет1
32Остон Урунов«Уфа» (принадлежал «Спартаку»)21 год1
33Имброхимхалил Юлдошев«Нижний Новгород»21 год1
34Егор Тесленко«КАМАЗ» / «Рубин»21 год1
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