Лике Мартенс выбрала трёх главных фаворитов женского чемпионата Европы — 2022

Чемпионка Европы 2017 года в составе сборной Нидерландов и лучший игрок того турнира Лике Мартинс выбрала трёх главных фаворитов чемпионата Европы — 2022.
«Есть много хороших команд, но если бы мне нужно было выделить несколько, я бы назвала Испанию, Францию и Англию. Это будет очень интересный турнир. Я надеюсь, что, как и в случае с мужским футболом, будет много фанатов, которые приедут из всех стран, чтобы поболеть за свою команду, в дополнение к болельщикам из Англии, которые, как мы знаем, очень любят футбол.
В Барселоне мы уже показали что мы можем привлечь 91 000 человек на стадион, почему то же самое не произойдет на чемпионате Европы? Если мне посчастливится испытать это изнутри… Я думаю, это было бы что-то неописуемое», — приводит слова Мартенс Mаrca.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий
Напомним, женский чемпионат Европы 2022 года пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года. Завтра, 6 июля, на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер) пройдёт матч открытия
- 5 июля 2022
-
03:13
-
02:51
-
01:54
-
01:35
-
01:19
-
01:04
-
00:51
-
00:48
-
00:42
-
00:30
-
00:19
-
00:11
- 4 июля 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:43
-
23:30
-
23:13
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:41
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
21:58
-
21:42
-
21:40
-
21:28