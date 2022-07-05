Лике Мартенс выбрала трёх главных фаворитов женского чемпионата Европы — 2022

Чемпионка Европы 2017 года в составе сборной Нидерландов и лучший игрок того турнира Лике Мартинс выбрала трёх главных фаворитов чемпионата Европы — 2022.

«Есть много хороших команд, но если бы мне нужно было выделить несколько, я бы назвала Испанию, Францию ​​и Англию. Это будет очень интересный турнир. Я надеюсь, что, как и в случае с мужским футболом, будет много фанатов, которые приедут из всех стран, чтобы поболеть за свою команду, в дополнение к болельщикам из Англии, которые, как мы знаем, очень любят футбол.

В Барселоне мы уже показали что мы можем привлечь 91 000 человек на стадион, почему то же самое не произойдет на чемпионате Европы? Если мне посчастливится испытать это изнутри… Я думаю, это было бы что-то неописуемое», — приводит слова Мартенс Mаrca.

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Напомним, женский чемпионат Европы 2022 года пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года. Завтра, 6 июля, на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер) пройдёт матч открытия