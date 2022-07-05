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Семак выбрал Агаларова лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ

Семак выбрал Агаларова лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проголосовал за нападающего «Уфы» Гамида Агаларова при выборе лучшего молодого футболиста в чемпионате России.

На второе место Семак поставил форварда «Динамо» Арсена Захаряна. Третье место Семак отдал форварду «Зенита» Юри Альберто.

Напомним, Агаларов стал обладателем премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ. В прошлом сезоне форвард стал лучшем бомбардиром РПЛ. На его счету 19 голов в 29 матча.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Сергея Семака:

  1. Эдуард Агаларов («Уфа»)
  2. Арсен Захарян («Динамо»)
  3. Юри Алберто («Зенит»)
  4. Вильсон Изидор («Локомотив»)
  5. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых игроков (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.

Полный список игроков здесь:

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