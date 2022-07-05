Семак выбрал Агаларова лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проголосовал за нападающего «Уфы» Гамида Агаларова при выборе лучшего молодого футболиста в чемпионате России.
На второе место Семак поставил форварда «Динамо» Арсена Захаряна. Третье место Семак отдал форварду «Зенита» Юри Альберто.
Напомним, Агаларов стал обладателем премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ. В прошлом сезоне форвард стал лучшем бомбардиром РПЛ. На его счету 19 голов в 29 матча.
«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
Выбор Сергея Семака:
- Эдуард Агаларов («Уфа»)
- Арсен Захарян («Динамо»)
- Юри Алберто («Зенит»)
- Вильсон Изидор («Локомотив»)
- Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Участникам голосования был представлен список из 50 молодых игроков (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.
Полный список игроков здесь:
- 5 июля 2022
-
11:00
-
10:50
-
10:43
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:13
-
10:05
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:45
-
09:39
-
09:27
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:39
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:01
-
07:53
-
07:43
-
07:21
-
07:12
-
06:52
-
06:44
-
06:32
-
06:21
-
06:03
-
06:00
-
05:52
-
05:40