Семак выбрал Агаларова лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проголосовал за нападающего «Уфы» Гамида Агаларова при выборе лучшего молодого футболиста в чемпионате России.

На второе место Семак поставил форварда «Динамо» Арсена Захаряна. Третье место Семак отдал форварду «Зенита» Юри Альберто.

Напомним, Агаларов стал обладателем премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ. В прошлом сезоне форвард стал лучшем бомбардиром РПЛ. На его счету 19 голов в 29 матча.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Сергея Семака:

Эдуард Агаларов («Уфа») Арсен Захарян («Динамо») Юри Алберто («Зенит») Вильсон Изидор («Локомотив») Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых игроков (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.

Полный список игроков здесь: