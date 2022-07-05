Слуцкий не включил Агаларова в топ-3 молодых футболистов сезона в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не включил нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в тройку лучших молодых игроков чемпионата России.

На первое место Слуцкий поставил форварда «Динамо» Арсена Захаряна. На вором месте расположился полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Замкнул тройку лучших игроков РПЛ по версии Слуцкого полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Леонида Слуцкого

1. Арсен Захарян («Динамо»)

2. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

3. Даниил Уткин («Ахмат»)

4. Гамид Агаларов («Уфа»)

5. Константин Тюкавин («Динамо»)

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых игроков (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.