Почти половина жителей Германии хотят, чтобы сборная не участвовала на ЧМ-2022 в Катаре
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48 процентов населения Германии считают, что национальной команде необходимо сняться с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает OMG Bulletin со ссылкой на британскую международную интернет-компанию по исследованию рынка и анализу.
По данным источника, большинство немцев приветствовала бы решение Немецкой футбольной ассоциации подать заявление об отказе от участия в чемпионате мира. Это связано с нарушениями прав человека, допущенных в Катаре в ходе подготовки к ЧМ-2022. Также немцы недовольны дискриминацией ЛГБТ-сообществ в странах Ближнего Востока.
Отмечается, что только 28% опрошенных поддерживают участие сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.
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