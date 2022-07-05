Почти половина жителей Германии хотят, чтобы сборная не участвовала на ЧМ-2022 в Катаре

48 процентов населения Германии считают, что национальной команде необходимо сняться с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает OMG Bulletin со ссылкой на британскую международную интернет-компанию по исследованию рынка и анализу.

По данным источника, большинство немцев приветствовала бы решение Немецкой футбольной ассоциации подать заявление об отказе от участия в чемпионате мира. Это связано с нарушениями прав человека, допущенных в Катаре в ходе подготовки к ЧМ-2022. Также немцы недовольны дискриминацией ЛГБТ-сообществ в странах Ближнего Востока.

Отмечается, что только 28% опрошенных поддерживают участие сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.