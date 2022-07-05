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Паоло Ваноли включил в топ-3 молодых футболистов РПЛ только игроков «Спартака»

Паоло Ваноли включил в топ-3 молодых футболистов РПЛ только игроков «Спартака»
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Бывший наставник «Спартака» Паоло Ваноли включил в тройку лучших молодых футболистов чемпионата России только игроков красно-белых.

На первое место Ваноли поставил полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича. Второе место по версии Ваноли занял полузащитник Михаил Игнатов. Замкнул тройку Руслан Литвинов.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Паоло Ваноли:

1. Даниил Хлусевич («Спартак»)
2. Михаил Игнатов («Спартак)
3. Руслан Литвинов («Спартак»)
4. Арсен Захарян («Динамо»)
5. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Обладателем премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых игроков (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.

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