Хапов единственным из тренеров РПЛ выбрал лучшим молодым игроком футболиста «Локомотива»

Тренер московского «Локомотива» Заур Хапов единственным из тренеров чемпионата России выбрал лучшим молодым игроком футболиста «Локомотива».

Хапов поставил на первое место голкипера «Локомотива» Даниила Худякова. Второе место занял форвард «Локомотива» Вильсон Изидор. Замкнул тройку лучших по версии Хапова форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Заура Хапова:

1. Даниил Худяков («Локомотив»)

2. Вильсон Изидор («Локомотив»)

3. Гамид Агаларов («Уфа»)

4. Арсен Захарян («Динамо»)

5. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых игроков (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.