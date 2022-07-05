Гончаренко: уровень Сперцяна меня удивил – у него нет каких-то слабых мест
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Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил игру полузащитника Эдуарда Сперцяна.
«Уровень Сперцяна удивил меня в хорошем плане, потому что у него нет каких-то слабых мест. Он быстрый, выносливый. У него очень хорошая последняя передача, хорошее завершение. Все мы видели, как он исполняет стандартные положения. Мне бы хотелось, чтобы он попробовал себя в другом чемпионате, пошёл по пути Головина», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сперцян является воспитанником «Краснодара» За основной состав клуба он выступает с 2021 года. В прошлом сезоне он провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
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