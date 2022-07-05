Артуро Видаль подпишет контракт с новым клубом уже на этой неделе
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Чилийский полузащитник Артуро Видаль подпишет контракт с новым клубом уже на этой неделе, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.
Новым клубом опорника станет бразильский «Фламенго». Контракт с клубом будет заключен на два года. 35-летний игрок в самое ближайшее время пройдёт медобследование.
Ранее также сообщалось об интересе к Видалю со стороны аргентинского «Боки Хуниорс» и катарского «Аль-Райяна».
В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл 40 матчей за «Интер» и забил два гола, выиграв с «нерадзурри» Кубок Италии.
Контракт 35-летнего Артуро Видаля с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн.
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