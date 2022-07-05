«Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» о переходе Вендела

Центральный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в «Фламенго», сообщает издание Bola Vip.

По сведениям источника, футболист изъявил желание выступать в бразильской лиге и согласен на переход в «Фламенго», однако, с другой стороны, не хотел бы оставлять российский клуб из-за благодарности к участию в его профессиональной карьере.

Полузащитник хочет прийти к такому варианту, который устроил бы все стороны, участвующие в переговорах.

Представители бразильского клуба хотят убедить полузащитника перейти в команду таким же образом, как защитник «Спартака» Айртон Лукас, то есть в аренду с обязательным правом выкупа в случае проведения определенного процента матчей за клуб.

Сообщается, что «Зенит» согласится на подобный вариант трансфера, если сумма выкупа футболиста составит порядка € 18 млн.

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» осенью 2020 года. В начале карьеры полузащитник выступал за бразильский «Флуминенсе».

Чемпионский проход болельщиков «Зенита».