«Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» о переходе Вендела

Центральный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в «Фламенго», сообщает издание Bola Vip.
По сведениям источника, футболист изъявил желание выступать в бразильской лиге и согласен на переход в «Фламенго», однако, с другой стороны, не хотел бы оставлять российский клуб из-за благодарности к участию в его профессиональной карьере.
Полузащитник хочет прийти к такому варианту, который устроил бы все стороны, участвующие в переговорах.
Представители бразильского клуба хотят убедить полузащитника перейти в команду таким же образом, как защитник «Спартака» Айртон Лукас, то есть в аренду с обязательным правом выкупа в случае проведения определенного процента матчей за клуб.
Сообщается, что «Зенит» согласится на подобный вариант трансфера, если сумма выкупа футболиста составит порядка € 18 млн.
Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» осенью 2020 года. В начале карьеры полузащитник выступал за бразильский «Флуминенсе».
Чемпионский проход болельщиков «Зенита».
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