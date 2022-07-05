«Манчестер Юнайтед» осталось уладить последние детали по трансферу де Йонга

«Манчестер Юнайтед» осталось уладить последние детали по трансферу полузащитника сборной Нидерландов и «Барселоны» Френки де Йонгу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации источника, цену трансфера команды между собой уже полностью уладили. Переход обойдётся английскому клубу в € 65 млн. Осталась одна деталь – бонусы за игрока. На этот счёт между сторонами всё ещё идут переговоры. По мнению Романо, бонусы могут составить € 20 млн.



Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.



В прошлом сезоне де Йонг принял участие в 32 матчах в чемпионате Испании за «Барселону», записав в свой актив три гола и три результативные передачи. Также на его счету по шесть матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, два матча в Кубке Испании и один – в Суперкубке.