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«Тоттенхэм» хочет приобрести Депая

«Тоттенхэм» хочет приобрести Депая
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Английский «Тоттенхэм Хотспур» хочет усилить свой состав вингером «Барселоны» Мемфисом Депаем, сообщает Mirror.

Источник сообщает, что «Барселона» не возражает против продажи футболиста, так как хочет пополнить бюджет клуба, выручив деньги за его трансфер, чтобы Депай не покинул клуб в статусе свободного агента через год.

По сведениям источника, голландец также не возражает против перехода в стан «шпор», так как они будут выступать на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, что является для него важным фактором.

Нынешний контракт Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Его нынешнюю стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 35 млн.

В завершившемся сезоне Ла Лиги Депай провёл за «Барселону» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Промес и Депай танцуют с местными в Гане.

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