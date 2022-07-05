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Кристиан Пулишич не хочет покидать «Челси»

Кристиан Пулишич не хочет покидать «Челси»
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Американский полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич не хочет покидать столичный клуб, сообщает Daily Mail.

По информации издания, в это трансферное окно американец не рассматривает возможность покинуть клуб из Лондона.

23-летний Пулишич пополнил состав английского клуба в январе 2019 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Американский футболист отыграл вторую часть сезона-2018/2019 за немецкий клуб, а полноценно присоединился к «Челси» лишь летом.

В этом сезоне Пулишич успел принять участие в 38 матчах за команду. За этот промежуток карьеры он смог 8 раз поразить ворота соперников и 4 раза отдать партнёрам пас на гол.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?

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