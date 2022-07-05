Маттейс де Лигт попросил «Ювентус» о трансфере

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт попросил свой клуб о переходе в другую команду, сообщает Bild.



По информации источника, защитник из Нидерландов хочет покинуть туринский клуб в это трансферное окно. Он уже сообщил о своём желании клубу. Сообщается, что он хочет перейти в мюнхенскую «Баварию».



Напомним, 18 июля 2019 года де Лигт перешёл в итальянский «Ювентус» из амстердамского «Аякса» за € 75 млн + до € 10 млн в виде различных бонусов. В дебютном сезоне-2019/2020 стал чемпионом страны.



22-летний Маттейс де Лигт в завершившемся сезоне провёл за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн. Контракт защитника со «старой синьорой» рассчитан до июня 2024 года.