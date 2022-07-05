Яя Туре: я советовал Кессье перейти в «Барселону»

Бывший тренер «Ахмата» и полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре заявил о том, что он советовал полузащитнику Франку Кессье перейти в каталонскую «Барселону».
«Это правда, я звонил ему во время переговоров с «Барселоной». Мы поддерживали связь, и он несколько раз звонил мне, потому что я хорошо знаю этот клуб. Я сказал ему, чтобы он не колебался, если он хочет уйти, он должен отправиться в Барселону», — приводит слова Туре Marca.
Напомним, вчера, 4 июля, «Барселона» на своём официальном сайте объявила о подписании ивуарийского полузащитника Франка Кессье. Футболист присоединился к сине-гранатовым на правах свободного агента по истечении контракта с «Миланом».
Контракт Кессье с испанским клубом рассчитан до июня 2026 года.
«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч.
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