Яя Туре: я советовал Кессье перейти в «Барселону»

Бывший тренер «Ахмата» и полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре заявил о том, что он советовал полузащитнику Франку Кессье перейти в каталонскую «Барселону».

«Это правда, я звонил ему во время переговоров с «Барселоной». Мы поддерживали связь, и он несколько раз звонил мне, потому что я хорошо знаю этот клуб. Я сказал ему, чтобы он не колебался, если он хочет уйти, он должен отправиться в Барселону», — приводит слова Туре Marca.

Напомним, вчера, 4 июля, «Барселона» на своём официальном сайте объявила о подписании ивуарийского полузащитника Франка Кессье. Футболист присоединился к сине-гранатовым на правах свободного агента по истечении контракта с «Миланом».

Контракт Кессье с испанским клубом рассчитан до июня 2026 года.

«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч.