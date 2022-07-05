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«Рома» намерена купить Иско

«Рома» намерена купить Иско
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«Рома» намерена купить испанского полузащитника мадридского «Реала» Иско, сообщает AS.

По информации источника, клуб из Рима нуждается в усилении центральной оси после перехода армянина Генриха Мхитаряна в «Интер». Сообщается, что на следующей неделе трансфер может быть закрыт.

Соглашение 30-летнего футболиста с «Реалом» истекло в конце сезона-2021/2022 и не было продлено. Иско перешёл в «Реал» в 2013 году из «Малаги». В 353 матчах за клуб полузащитник отметился 53 голами и 56 голевыми передачами. В составе «Реала» Иско выиграл 19 трофеев.

Ранее сообщалось, что испанец отказал в переходе «Роме» и «Милану». Полузащитник намерен играть в Испании. Также в услугах Иско заинтересована итальянская «Фиорентина».

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