«МЮ» готов продать Криштиану Роналду при одном условии

«Манчестер Юнайтед» готов продать португальского нападающего Криштиану Роналду в другой клуб при одном условии, сообщает ESPN.



По информации источника, английский клуб будет готов продать Роналду, если клуб за пределами Английской Премьер-лиги будет готов взять на себя последние 12 месяцев контракта форварда на £ 500 тыс. в неделю.



Недавно стало известно, что Криштиану Роналду изъявил желание покинуть клуб уже в это трансферное окно и даже просил агента подобрать ему новую команду. Однако «Манчестер Юнайтед» не разделяет решение игрока и не планирует продавать его, а также ждёт португальца на тренировочном сборе уже в ближайшие дни.



Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в АПЛ, благодаря чему выступит в Лиге Европы. Роналду в прошлом сезоне провёл за «красных дьяволов» 38 матчей и забил 24 мяча. Всего в карьере 37-летнего португальца 142 мяча за «МЮ».