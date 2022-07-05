«То, что все боятся делать в нашем футболе». «Красава» опубликовал бюджет прошлого сезона

Команда «Красава» опубликовала бюджет клуба за прошедший сезон.

«Как и обещали вам, публикуем бюджет клуба за прошедший сезон. То, что все боятся делать в нашем футболе», — написано на странице клуба в одной из социальных сетей.

Согласно опубликованным данным, доходы и расходы клуба за прошедший сезон составили примерно равную сумму — ₽ 95,4 млн.

Клуб также анонсировал опубликование подробного ежемесячного бюджетного отчёта.

Ранее президент клуба «Красава», бывший футболист и блогер Евгений Савин объявил о переезде команды на Кипр.

Напомним, около месяца назад на канале Евгения Савина вышел выпуск, главными героями которого стали украинские футболисты, экс-футболисты, а также представители клубов УПЛ. Они рассказывали о ситуации в стране.

Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ.