«То, что все боятся делать в нашем футболе». «Красава» опубликовал бюджет прошлого сезона

Команда «Красава» опубликовала бюджет клуба за прошедший сезон.
«Как и обещали вам, публикуем бюджет клуба за прошедший сезон. То, что все боятся делать в нашем футболе», — написано на странице клуба в одной из социальных сетей.
Согласно опубликованным данным, доходы и расходы клуба за прошедший сезон составили примерно равную сумму — ₽ 95,4 млн.
Клуб также анонсировал опубликование подробного ежемесячного бюджетного отчёта.
Ранее президент клуба «Красава», бывший футболист и блогер Евгений Савин объявил о переезде команды на Кипр.
Напомним, около месяца назад на канале Евгения Савина вышел выпуск, главными героями которого стали украинские футболисты, экс-футболисты, а также представители клубов УПЛ. Они рассказывали о ситуации в стране.
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ.
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